房市／連漲了10年　台南永康新成屋房價追過北區

政大信義不動產研究發展中心《2020房地產年鑑》指出，台南永康2019年住宅平均總價、均價、5年內大樓均價都創10年新高，其中，5年內大樓均價19萬超越北區的18.3萬。專家指出，南科就業人口與建設議題支撐下，永康房價漲幅明顯，但因仍具上漲空間，且對外地客來說價格在可負擔範圍內，外地客紛紛搶進，連帶刺激在地人跟著買，就怕以後變更貴，無論是千萬出頭的透天或屋齡較新的大樓產品，交易都很熱絡。《2020房地產年鑑》統計，永康平均住宅總價684萬，住宅均價13.6萬，5年內大樓均價19萬，三者均創10年來新高。年鑑分析亦指出，台南縣市合併升格後，永康成為發展重心，尤其大橋重劃區吸引建商推案、交易熱絡，砲校遷移後的創意設計園區，未來可與大橋重劃區串聯成住宅區，去年兩筆土地標售創下49.2萬、46.1萬超高價格。此外，永康有多項重大建設，包括平實營區、物流及轉運專區、鹽行國中區段徵收區、南鐵地下化、捷運藍線與綠線等。永康近期成交價格不斷上漲，新成屋房價甚至超越舊台南市北區，主要原因是建設議題多。信義房屋復國店店長李聿旌以大樓產品為例，大橋、東橋一帶價格最高，「住家對面就是總圖」，還有砲校遷移等議題，吸引重視居住環境和區域發展前景的買方；因此，即便當地屋齡5年內、4房總價已達1300萬，仍有不少外地客或南科工作族群願埋單，連帶刺激在地人跟著買，就怕此時不買，隨著建設逐漸到位，房價恐繼續飆漲。透天部分，過去國道一號以東的區域均能找到千萬出頭的透天，如今必須更往東，到永大路二、三段以東的區域才能找到，數量也越來越少。李聿旌說，永大路以東素地雖多，但土地價格已在每坪20萬以上，以地坪25坪來算，光是購地成本就要500萬，再加上建築成本，未來新透天價格基本上都會自千萬起跳。也因此，李聿旌說，目前只要一有千萬左右的透天釋出，不僅吸引當地換屋族迅速出手，對外地客或「南漂」至南科工作的族群來說，1000出頭價格能買透天，在北部簡直不可能，因此出手意願也很高，本月初就有一個1080萬的物件，1天內吸引多達20組看屋，且當天就成交。