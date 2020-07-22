房市／高雄河堤社區保值　中古大樓8年來漲近5成

擁有「高雄小天母」之稱的三民區河堤社區，雖然區內以屋齡16至25年中古大樓為主，但房價仍有保證，2012年至2019年每坪均價漲幅達44%。專家分析，街廓規劃完善、接近高雄主要幹道，加上8成以上都規劃3至4房產品，適合小家庭久居，要轉手也很容易，成為河堤社區房價保值的三大原因。據《高雄實價網》，河堤生活圈2019年住宅均價為19.54萬，較2012年13.52萬漲幅達44%；交易量部分，該生活圈也穩定維持每年200餘件。信義房屋河堤店店長周清源認為，河堤社區房價保值主要有三大原因。第一，當年市政府與民間建商、地主公私協力合作此區的造鎮計畫，成為高雄市首個以大樓為主的住宅區，街廓規劃美觀；第二，河堤社區右接省道，可連通至高雄火車站，北側則近國道，可說是位於高雄主要幹道的中心點。第三，當地大樓有8、9成以上都規劃3至4房的房型，既沒有小坪數亦無太大坪數，吸引小家庭入住，且居住時間都很久，即使有人要換屋而釋出原本的房屋，也因坪數、房型規劃適中，轉手相對容易。周清源表示，目前當地主要都是屋齡16至25年的中古大樓，每坪均價約16至20萬之間，換算成總價帶，3房含車位產品約700至800萬，4房含車位1200萬以內；不過，如果是面河第一排的景觀戶，單價則需拉高至24至28萬。由於河堤社區素地已經不多，近年僅較北側地區有3棟新建案推出，成交價大約都在24至28萬間。河堤社區新成屋價格逼近3字頭，中古屋也相當保值，甚至還能不畏屋齡漸漲而有漲幅，周清源說，河堤社區的房市熱度穩定，從疫情期間看屋量、交易量也可看出來。據他觀察，今年初雖受到新冠肺炎疫情影響，但帶看量、成交量大致持平，且網路詢問的客戶反而有增加趨勢。