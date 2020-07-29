房市／南港上半年靠經貿二路翻身　不過房價未觸高點

內政部地政司公布最新一期都市地價指數，台北市地價總指數較上一期下跌0.29%，南港區卻逆勢上漲0.61%，且是各區漲幅最大。專家指出，南港建設議題多、未來發展性強，因此，當地房價雖曾經歷一波3至4成的下修，但今年以來不畏疫情，許多社區成交價已比去年每坪高10萬。內政部分析，台北市總指數下跌，代表整體不動產交易量與上期相比呈現小幅下跌，市場氣氛傾向保守觀望。不過，南港區在這樣的大環境氣氛下，地價指數仍逆勢較上期上漲0.61%，其中，住宅區是因經貿二路居住品質佳，帶動住宅區地價漲；商業區與工業區則分別因南港車站一帶交通便利、公共設施支援性佳，使商業活動表現穩定，市民大道與南港軟體園區一帶公設陸續完工，有助產業聚集效益提升，雙雙帶動地價上漲。信義房屋南港經貿店店長萬德祥指出，相較台北市其他行政區發展飽和，南港區尚有許多建設議題，例如台北流行音樂中心、三井Lalaport商場、豪宅建案「世界明珠」及多個商辦開發案等。因為工程進度愈趨明朗，無論自住或置產客都受吸引，即使今年初有新冠肺炎疫情攪局，經貿二路周邊多個指標社區「大同璽苑」、「華固天匯」等，今年成交價都比去年同期單坪高出10萬，站穩8字頭。去年1月至今年5月實價登錄資料顯示，扣掉1樓與辦公室產品，經貿二路單價8字頭都是今年成交，其中，最高的成交單價為屋齡8年大樓，每坪83.4萬，交易總價7545萬。另外，經貿二路房屋歷年轉手狀況，則呈現「有賺有賠」。