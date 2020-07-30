房市／台南永康不到千萬透天幾乎絕跡　只剩這幾處還有

台南近年房價水漲船高，信義房屋企研室統計實價登錄資料，永康的透天及別墅平均總價自2018年第三季之後，就都在千萬以上，今年第一季1083萬，較前一季1056萬又漲了2%。在地房仲指出，千萬內全新透天已絕跡，只剩中古透天有機會千萬內買到，位於永大路以東的區塊，或是鹽行、龍埔一帶。信義房屋永康店專案經理曾愛真表示，全新透天價格在千萬內，台南市中心或是外圍第一圈幾乎都已找不到，不只永康，在善化、仁德等地也幾乎絕跡，剩安南可能才較有機會找到；而如果想在永康找到千萬內透天，鹽行以及近永康火車站的龍埔一帶屋齡10幾年，甚至20年以上的透天，因早年取得較便宜，轉手價格有可能在千萬以內，不過，近期台南房價往上漲，當地屋主也較不願出售房屋，釋出量並不多。之所以千萬內透天越來越少，曾愛真以永康為例，目前土地單坪價格有的衝到30萬以上，建商持有土地後，考量成本多興建大樓產品，再加上南部人傳統觀念「有土斯有財」，若能力負擔可及，往往會傾向選擇透天，在在使得透天供給量相對較少，價格因而上揚。由於土地越來越貴、素地也越來越少，信義房屋復國店店長李聿旌也表示，過去永康以國道一號為界，以東的區域較容易找到千萬出頭的透天，但如今必須到永大路二、三段以東的區域才能找到，且數量也已越來越少。主要原因是，就連永大路以東的土地價格，每坪也漲到20萬以上，購地成本加上建築成本，使新透天價格幾乎都穩坐在千萬以上。