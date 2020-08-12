房市／簽約才能看不動產說明書？業者:隨時都可以

根據內政部規定，不動產交易金額龐大，交易前應進行產權調查並登載進入不動產說明書，讓買賣雙方充分了解物件資訊，因此，當房仲與賣方簽訂委託契約後，就應該製作不動產說明書。新訂法規更要求，不動產說明書內應標示房屋週邊半徑300公尺內的重要設施，包括市場、學校、警察局、體育場、行政機關、醫院、變電所、寺廟、公墓（含顯見的私人墳墓）、垃圾場、瓦斯行等，也要載明建物內有無中繼水箱、行動電話基地台等。
段展綦強調，閱讀不動產說明書時，應針對幾個項目特別注意，例如稅費介紹，以免只考量房屋價格，忽略契稅也是一筆不小費用，導致手中現金不夠支付；又如物件是否曾滲漏水，以及注意事項中詳列的內容，可知有無增違建，或社區是否曾有非自然身故事件等。此外，也應留意建物權利種類及登記狀態，若有「他項權利」，可能是賣方曾用此房屋去做私人借貸，簽約時必須檢附塗銷同意書。
他表示，買方看中喜歡的物件，或是想進一步了解物件的狀況時，隨時都可以要求閱讀不動產說明書；閱讀不動產說明書不應只有下斡旋或是確定簽約才能看，而是為了更了解房子的狀況，作為要不要買，以及應該如何出價的參考依據。
段展綦也說，相對於買方隨時都可以閱讀不動產說明書，信義房屋對仲介經紀人的要求，須在帶看過程向客戶講解不動產說明書內的事項，例如客戶想找「採光好」、「屋況好」、「沒有非自然身故案件」的社區，經紀人可以先透過說明書掌握物件旁未來會不會蓋新大樓、是否曾漏水或出現壁癌等，一併向買方進行說明。