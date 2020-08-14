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房市／台中捷運通車利多勝過噪音　第一排反搶手

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 18:30:00

▲台中的大馬路沿線或捷運第一排，不少民眾喜歡。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中的大馬路沿線或捷運第一排，不少民眾喜歡。（圖／NOWnews資料照片）
許多人認為捷運高架橋第一排或是大馬路沿線的房子住起來噪音大，還有落塵問題，因此較喜歡住在第二排；不過，對不少台中人來說，狀況似乎剛好相反，大馬路兩側與最靠近捷運站的第一排物件反而價格高，近期，因捷運將於年底通車，變得更搶手。

信義房屋文心昌平店店長謝明哲觀察，不少台中人喜愛住大馬路沿線，例如文心路、崇德路等，而若是建案位置處於太窄小的巷弄內，則較不受喜愛，簡單來說就是「路越大條越喜歡」、「地址越短越好」。

除此之外，捷運綠線即將通車，謝明哲也發現，雖然雙北地區很多買方認為高架捷運第一排有噪音、落塵等問題，不愛住在第一排，而且能夠接受距離捷運站步行10多分鐘內的第二排、第三排，但在台中，買方雖也會覺得「有點吵」，但許多人最後仍會買下第一排近捷運站的房子。

謝明哲分析，台中屬於環狀規劃的城市，市區內點到點騎機車距離大約都在15至20分鐘左右，例如北屯騎車到逢甲，大約也就是10多分鐘。因此，如果要先從家裡花10分鐘走到捷運站，再搭捷運到目的地，動輒可能得花半小時，「實在太麻煩、乾脆騎機車」，因此必須要是住家距離捷運站5分鐘以內，對台中人而言才算是有「捷運宅」的效益。

綜合以上，謝明哲表示，如果位於大馬路沿線，同時又距離捷運站5分鐘內路程，物件的單價約會比「非大馬路、非捷運宅」的物件單價高1成左右。但他也說，台中人雖能接受住在捷運高架第一排，但對於「正面對軌道」的樓層則是敬謝不敏，因為較多人有風水上考量。

謝明哲也提醒，如果住在大馬路兩側或捷運第一排，難免仍會受車聲與落塵影響，建議入住後裝較有品質的氣密窗，現在市面上也有主打防霧霾的紗窗，也可以考慮裝設。

關鍵字

台中 捷運高架橋 雙北地區 捷運綠線 捷運宅

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