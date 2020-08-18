房市／中和這商圈沒捷運　靠「商場+公車」反成區域優勢

信義房屋中和積穗店專員李怡璟表示，環球購物中心一帶被稱為環球商圈，在地人也稱作積穗商圈，屬於中和發展相當成熟的區域，包括員山路與民安街一帶的積穗國中、國小以及夜市等，原本生活機能、學區等都很完整，因此居住人口頗多，購物中心開幕後，是中和唯一的百貨公司，櫃位豐富又有電影院，格外受到在地人喜愛，逛街人潮多。
李怡璟分析環球商圈一帶吸引居住人口的原因，主要是生活機能完整，雖無捷運行經，但有班次密集、路線從板橋橫跨中和與台北市的307公車，一班車就能到板橋火車站或西門、台北車站、小巨蛋等地，不因沒有捷運而失去通勤便利性。因此，「沒有捷運」反變成優勢，因為此區房價較捷運站點周邊區域更親民，成為吸引購屋族的誘因。
李怡璟進一步說明，環球商圈的購屋主力包括在地人換屋、第二代首購，另外也有不少鄰近區域如板橋、永和等地買方，考量此區房價較親民被吸引而來。
環球商圈公寓產品屋齡都在35至45年左右，每坪均價約28至30萬；電梯大樓部分，鄰近環球購物中心有3座屋齡較新，約11、12年的社區，價格視社區不同，約3到4字頭，而若距離環球較遠一些，以員山路上屋齡15至20年的大樓產品為例，2房約38至40萬，3房約35至39萬。