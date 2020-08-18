房市／社區竟有「歌劇院」？特色公設拉高指名度

位於淡海新市鎮「淡水情歌」社區，屋齡約11年，屬於新市鎮較早期的建案之一，當年建商破天荒找來誠品書店合作，打造占地百餘坪的社區圖書館，專供住戶借閱，並且仍營運至今。信義房屋淡水北新店店長周怡靜表示，該社區屋齡比周遭略舊，但因為公設多年來維護得好，提高社區質感，且每坪60元管理費也沒有特別高，成為許多買方高指名的社區。
台中七期豪宅區「親家雲硯」社區的公設除基本泳池、健身房、閱覽室之外，最特別是規劃了可容納60多人的「歌劇院」，開放住戶進行會議報告，或是替子女舉辦才藝成果展等。信義房屋七期朝富店店長林慶龍表示，七期屬豪宅區，買方「重視面子」，購屋時要看建商品牌和公設、社區環境，多花點錢也沒關係，以親家雲硯社區為例，歌劇院可讓孩子表演，還設有鐵板燒餐廳，讓住戶預約廚師到府服務，吸引不少高端客。
林慶龍說，又如聯聚建設所推的建案，主打社區內擺放許多骨董、歐洲藝術品甚至是「牌匾」，無論車道進出口或是公共空間都看得到，也獲不少買方青睞。
桃園八德「御丰莊園」位擴大重劃區，建案主打該最高地標，公設則有紅酒品藏區、咖啡館，及「全八德最高的天際健身房」。信義房屋八德長興店店長張國彥說，特殊公設的確有噱頭，也會吸引購屋族看屋，不過，這只是話題高、加分條件之一，以擴大重劃區的買方來說，還是最看重價格。