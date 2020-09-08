NOWnews 今日新聞 navigate_next 房產

房市／八德低基期房價　近期貸款額度不到600萬元

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-09-08 08:30:00

▲金融聯徵中心統計顯示，今年第二季桃園八德房貸授信額度不到600萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲金融聯徵中心統計顯示，今年第二季桃園八德房貸授信額度不到600萬元。（圖／NOWnews資料照片）
軌道建設和低基期房價，加上建商積極推案，持續提高桃園八德區買氣，據金融聯徵中心統計，今年第二季八德房貸申請件數創歷史次高紀錄，授信額度不到600萬元，以貸款7成換算房貸總額不到900萬元，且利率創新低，僅1.45%。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，八德的捷運建設和房價低，吸引外來買盤，加上建商積極推案，在新屋帶動之下，拉抬整體區域房市成長。

八德交通建設議題不斷，包含桃園捷運綠線，且可串聯未來的捷運三鶯線，及未來國道3號豐德交流道；更甚近期更加開一班公車，串聯八德擴大重劃地區、大湳地區、內壢和中壢工業區等地區通勤往返高鐵桃園站。

受到購屋族追捧，八德量能持續增溫。根據聯徵中心統計資料，今年第二季八德房貸申件數為651件，為2015年第四季以來新高，房貸授信額度為578萬元，利率僅1.45%。

八德區包含了廣豐商圈和擴大重劃區等，廣豐商圈生活機能相對完善，而建商則集中於擴大重劃區推案，因機能相對不足，交易單價較低，吸引購屋族，反映在今年第二季房貸申件數，以擴大重劃區內的建德路申請最多。信義房屋八德豐德店店長王憲正指出，該路段有捷運綠線建德站，許多建案沿著捷運附近先行推出所致。

王憲正強調，不少知名建商於八德擴大重劃區推案，這些社區指名度高，反映在房價上均有調漲。

買氣提升，親民房價的擴大重劃區也穩步上升中。桃園不動產e指通公布數據顯示，今年上半年重劃區平均交易單價站上2字頭，相較去年同期的18.43萬元已有明顯增幅。

關鍵字

軌道建設 低基期房價 八德區 桃園捷運綠線 捷運三鶯線

延伸閱讀

NOW民調中心

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽