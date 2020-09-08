房市／八德低基期房價　近期貸款額度不到600萬元

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，八德的捷運建設和房價低，吸引外來買盤，加上建商積極推案，在新屋帶動之下，拉抬整體區域房市成長。
八德交通建設議題不斷，包含桃園捷運綠線，且可串聯未來的捷運三鶯線，及未來國道3號豐德交流道；更甚近期更加開一班公車，串聯八德擴大重劃地區、大湳地區、內壢和中壢工業區等地區通勤往返高鐵桃園站。
受到購屋族追捧，八德量能持續增溫。根據聯徵中心統計資料，今年第二季八德房貸申件數為651件，為2015年第四季以來新高，房貸授信額度為578萬元，利率僅1.45%。
八德區包含了廣豐商圈和擴大重劃區等，廣豐商圈生活機能相對完善，而建商則集中於擴大重劃區推案，因機能相對不足，交易單價較低，吸引購屋族，反映在今年第二季房貸申件數，以擴大重劃區內的建德路申請最多。信義房屋八德豐德店店長王憲正指出，該路段有捷運綠線建德站，許多建案沿著捷運附近先行推出所致。
王憲正強調，不少知名建商於八德擴大重劃區推案，這些社區指名度高，反映在房價上均有調漲。
買氣提升，親民房價的擴大重劃區也穩步上升中。桃園不動產e指通公布數據顯示，今年上半年重劃區平均交易單價站上2字頭，相較去年同期的18.43萬元已有明顯增幅。