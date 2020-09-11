房市／房價是台北的一半　林口這條路交易年成長逾4成

根據內政部實價登錄顯示，林口交易最熱絡的一條路即「林口文化三路」，2018年文化三路共有604筆交易，2019年統計有858筆交易，成長逾4成。
文化三路購屋族群以剛性需求為主，信義房屋林口捷運店店長江家祥表示，去年交易量大增的原因除了交通越來越便利之外，新案也都陸續交屋，而年輕雙薪家庭主要看準距離台北市近，未來五年內各大建設都即將落成，且以往較常發生的大霧現象也隨著人口進駐、大樓平地而起後減少許多，目前區內成屋平均落在10年上下，以文化三路一段而言，3房含車位總價以1,300~1,600萬元最受消費者喜愛。
江家祥指出，文化三路有環球購物中心、三井OUTLET、昕境廣場三大商場，家樂福、生鮮賣場散佈，文教場所包含市立圖書館、公托中心，而公園綠地更超過10處，食衣住行育樂一應具全，而除了機捷A9站與國道一號林口交流道AB出口外，近期在林口交流道開放路肩小型車及大客車通行，舒緩龐大車流量。
林口新市鎮以從文化一路依序發展至文化三路，當中又以文化三路街廓最為新穎、多地標型大樓，江家祥指出，新屋一般價格多落在3~4字頭，今年以來有少數建商看準工一工業區將於後年完工，就業人口將會提高居住需求而持續推案。