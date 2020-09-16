房市／三重這站8年漲幅最大　未來還會有商場、醫院進駐

有網友2012年時在Mobile01上PO文分析，捷運三重站將成三重地區發展潛力黑馬的原因，該篇文章最近被其他網友拿出來討論，稱讚其預測「八九不離十」。房市專家指出，三重站一帶除既有的集美國小等生活圈，還有二重疏洪道右岸的重劃區，未來更將有潤泰Citylink商場、醫院等進駐，未來性的確受到看好。
信義房屋企研室統計三重地區目前的5個捷運站點周邊行情，2019年住宅單價最高是三重站40.84萬，與2012年相較，8年來漲幅最大的站點，也是三重站，達16%。
根據該名網友2012年的分析，三重站將有雙捷運，且機場捷運一站到台北車站，加上有重劃區、近國道1號與兩條快速道路、近大台北都會公園、潤泰將興建商場，因此，他推測應會成為三重地區房價最高的捷運站點。事隔近8年，另有網友翻出這篇文章，稱讚該預測「八九不離十」，也有人說，等到潤泰Citylink與宏仁醫院蓋好，附近生活機能才會開始熱鬧。
信義房屋三重店店長謝孟儒指出，三重站周邊以現階段的機能及「未來性」取勝，獲得許多自住客青睞，尤其最近台灣新冠肺炎疫情獲得控制，熱錢湧入房地產市場，更吸引不少人出手購屋。
除既有的集美國小學區、捷運路、三陽路等地都有許多餐廳或商家，河岸旁也有大型公園，機場捷運線唯一在三重區的站點就是三重站，來往台北車站或機場都很方便；至於未來性，除醫院之外，潤泰Citylink正在興建中，完工後應會類似台北市的京站百貨。
謝孟儒表示，無論是二重疏洪道重劃區內預售屋建案，或是捷運路一帶的10年以內中古屋，每坪單價都約落在50至55萬左右。但他也提醒，若是重劃區內，預計要3至5年內才陸續有住戶入住，生活機能才會漸漸長出來，真正達到成熟可能需要約10年時間。