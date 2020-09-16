房市／三重這站8年漲幅最大　未來還會有商場、醫院進駐

有網友2012年時在Mobile01上PO文分析，捷運三重站將成三重地區發展潛力黑馬的原因，該篇文章最近被其他網友拿出來討論，稱讚其預測「八九不離十」。房市專家指出，三重站一帶除既有的集美國小等生活圈，還有二重疏洪道右岸的重劃區，未來更將有潤泰Citylink商場、醫院等進駐，未來性的確受到看好。



