房市／台南東區親民區塊　市立醫院周邊單坪可見12萬元

台南東區是全市房價最高的區域之一，尤其巴克禮公園周邊居住環境佳，受許多人喜愛。特別的是，同樣屬於「四期重劃區」範圍內的文化中心、台南市立醫院兩個生活圈雖然相鄰，醫院周邊每坪單價卻便宜1至2萬元，最新一期《台南市房地產市場季報》就分析，文化中心附近公共設施齊全使房價較高，市立醫院附近則相對平穩。
《台南市房地產市場季報》指出，台南東區的四期重劃區為中華東路三段、大同路二段、崇善路、保華路所圍範圍，以文化中心及市立醫院為兩大發展區，其中，文化中心附近公共設施齊全使房價較高，市立醫院附近相對房價平穩。
信義房屋台南崇德店店長劉永琦表示，文化中心與市立醫院周邊各成一個小生活圈，共同點是屬於台南數一數二雙語學校的崇明學區，但之所以略有房價上的差異，除市立醫院一帶屬四期重劃區內最早開發的區快，整體屋齡比文化中心附近多3到5年，文化中心常有藝文演出，又近巴克禮公園，公共設施、整體居住環境取勝，因此文化中心一帶的中古屋，每坪單價約比市立醫院高1至2萬元。
但劉永琦也表示，兩生活圈的房價，未來可能逐步縮小。他說明，生產路以南屬「南台南副都心重劃區」範圍，目前已有南鐵照顧宅興建完成，住戶也已移入，隨著重劃區漸漸發展起來，對市立醫院周邊的房市也會有所帶動。
劉永琦說，市立醫院一帶透天、中古大樓各半，以主力產品行情來說，屋齡25年左右大樓，每坪均價約12至16萬，地坪28至30坪的20餘年透天，總價則約1000至1500萬左右。