房市／台南東區親民區塊　市立醫院周邊單坪可見12萬元

台南東區是全市房價最高的區域之一，尤其巴克禮公園周邊居住環境佳，受許多人喜愛。特別的是，同樣屬於「四期重劃區」範圍內的文化中心、台南市立醫院兩個生活圈雖然相鄰，醫院周邊每坪單價卻便宜1至2萬元，最新一期《台南市房地產市場季報》就分析，文化中心附近公共設施齊全使房價較高，市立醫院附近則相對平穩。



