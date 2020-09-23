房市／楠梓2房500萬買得到　成最受歡迎產品

內政部不動產資訊平台公布今年第二季高雄市各區平均買賣面積，其中，楠梓區27.42坪是主要行政區中最小。在地房仲指出，楠梓近年房價漲幅明顯，但27坪以內2房產品，即使屋齡10年內，總價大約500萬上下，仍相當親民，因而獲得許多在地上班族、首購小家庭青睞。



