房市／楠梓2房500萬買得到　成最受歡迎產品

內政部不動產資訊平台公布今年第二季高雄市各區平均買賣面積，其中，楠梓區27.42坪是主要行政區中最小。在地房仲指出，楠梓近年房價漲幅明顯，但27坪以內2房產品，即使屋齡10年內，總價大約500萬上下，仍相當親民，因而獲得許多在地上班族、首購小家庭青睞。
根據內政部統計，楠梓第二季平均買賣坪數27.42坪，該份統計亦顯示，全區共242筆買賣移轉，其中以15至25坪占35.54%為大宗，其次為25至35坪，占27.27%，另外，小於15坪的交易也有19.83%。
信義房屋楠梓店主任簡怡仁分析，楠梓有加工出口區，也有多所大學，因此有不少在地工作族群就近購屋，也有家長直接買房給小孩住，日後可收租或轉手售出，因此空間符合需求，房價負擔又不會太大的中、小坪數產品就格外受青睞。此外，許多首購族、小家庭認為一家三口即使選擇中、小坪數，小孩長大前空間仍還算足夠，「先考量預算，過幾年再換屋」的買方也不少。
楠梓房市雖然因買氣增溫，近年有明顯漲幅，以總價來看，仍相當親民。簡怡仁以高大特區為例，去年約15至17萬，今年則已漲至17、18萬左右，屋齡10年內大樓2房總價約500萬左右，若是3房含車位產品，則約700至800萬。
簡怡仁觀察，總價考量下，楠梓27坪以內2房通常流通最快，只要價格與屋況合理，一有釋出，往往賣很快，3房也是頗受歡迎的產品類型。而相對於這些中、小坪數產品，楠梓的4房產品通常就會「賣比較久」，因為4房總價多在960萬以上，甚至破千萬，相同價格可以買到20多年透天，許多買方乾脆選擇透天，或是加一些價買更新的透天，才使4房相對2、3房而言，詢問度與銷量均沒有這麼突出。