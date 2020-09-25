房市／屋齡黃金數字是15年？專家說沒這麼簡單

許多人買房講求越新越好，但一名網友在PTT提問，家中熟悉房地產買賣的長輩告訴他，買房應買「屋齡15年」的中古屋較佳，真是如此嗎？房市專家說明，15至20年的中古屋公設較低，又興建於建築法規趨於嚴謹的921地震後，加上屋齡還沒老到難以轉手，的確受不少買方喜愛；不過相對於新屋來說，只要屋齡越久就越容易有漏水、管線老舊等屋況問題，維護費用也會增加。