房市／屋齡黃金數字是15年？專家說沒這麼簡單

許多人買房講求越新越好，但一名網友在PTT提問，家中熟悉房地產買賣的長輩告訴他，買房應買「屋齡15年」的中古屋較佳，真是如此嗎？房市專家說明，15至20年的中古屋公設較低，又興建於建築法規趨於嚴謹的921地震後，加上屋齡還沒老到難以轉手，的確受不少買方喜愛；不過相對於新屋來說，只要屋齡越久就越容易有漏水、管線老舊等屋況問題，維護費用也會增加。
屋齡15年的中古屋最值得入手？大家房屋企研室主任郎美囡認為，買房自住仍建議盡量買新一點，較不用擔心屋況出問題，不過，現在房價越來越高，仍要視預算、對於室內空間的需求、是否講究生活機能或可接受新興發展重劃區，作為購屋時的通盤考量。
郎美囡說明，屋齡15年左右的中古屋最大優勢在於公設比低，因為2005年以前消防法規僅規定8樓以上大樓需設1座逃生梯，2005年以後要求2座，但若要設置2座逃生梯，公設比很難低於30%，以致室內實坪受到壓縮；不過，只要是屋齡越舊的房子，相對較容易發生漏水或管線老舊的問題，通常要處理抓漏、修復也需左鄰右舍配合，比較麻煩。
信義房屋逢甲黎明店店長鄭家畯也表示，新成屋公設比高，單價通常也都很高，以台中市西屯區為例，新屋普遍上看3字頭、4字頭，但屋齡10到15年，或20年內的中古屋則落在30萬以內，多約25萬上下，對買方負擔較小。此外，屋齡20年內仍不算太舊，即使住10多年要再轉手，並不至於老到沒人願承接。
此外，台中受921地震影響大，鄭家畯表示，的確許多買方對於「震後宅」會特別指名，認為震後興建的住宅符合較嚴謹的建築法規，造就10至20年內中古屋受青睞的現象。不過，最後仍要視房價、周邊生活機能等條件綜合通盤考量，屋齡不會是唯一的條件。