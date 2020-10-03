房市／住家中最容易發生意外　浴室防滑照明全攻略

居家環境安全最為重要，浴室更是環境中最容易發生意外的區域，地面稍有一點水，極有可能使家人不慎滑倒受傷，因此，為避免浴室意外的發生，防滑就要做得仔細且徹底。
不時有新聞傳出浴室意外相關的報導，浴室安全性不得不重視，信義居家指出，可從使用習慣下手，例如使用完後即刻擦乾地面、使用浴室專用止滑拖鞋等，若是中古屋進行整修改裝，可考慮選用防滑磚；若浴室坪數大，也可將浴室改建為乾濕分離，較能達到防滑功效。
若沒有裝修浴室的規劃，信義居家說，也可借用防滑墊或貼片等防滑工具。防滑貼片一般可使用在洗臉台附近和淋浴間地面，因為這兩個區域最容易有水花灑落，不小心就容易發生滑倒意外。防滑墊可放在洗臉台下方及淋浴間出口，且防滑墊需定期清潔和晾曬，以防與地面接觸的那一面孳生黴菌，反倒汙染環境。
考量到浴室美觀問題，止滑劑是目前被廣為使用的現代科技所研發之塗料，信義居家表示，止滑劑塗在浴室地面上，因其無色無味特性，能不改變原有磁磚樣貌而增加摩擦力，可以防止因地面濕滑造成滑倒。市面上有許多關產品，可自行DIY或由專人協助施作，建議多參考相關介紹，挑選有SGS認證環保無毒且具防滑效果的產品。
如果家中有年長者，建議在浴室的馬桶、洗臉台和門邊等處加裝扶手，讓長輩可隨時抓握。要特別注意的是，安裝前要確定牆面是否實心，若為輕隔間裝潢、磁磚與牆面有空隙的話，需注意固定處是否牢固。
除此，浴室照明非常重要，光線需明亮而充足，也可在天花板裝上感應燈輔助照明，若考慮到預算，可先在插座上裝一展感應式小燈，降低危險。