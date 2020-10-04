房市／人才培育重專業與品德　信義房屋屢獲國內外CSR獎

服務業是人對人的產業，信義房屋首重人才為立業之本，認為房仲業若缺乏同理與共感為出發點的服務理念，將淪為只為了賺取利益，未能創造個人、企業，乃至社會整體價值。信義房屋以「全方位培訓人才」作為永續經營之基礎，要求同仁不只具備房仲專業技能，更重視其品德養成，因此，除課程訓練外，還主動給員工公假投入志工活動、社區服務，多年來屢獲國內外指標機構企業社會責任(CSR)獎項肯定，包括榮獲2020亞洲企業社會獎(AREA)及連續14年天下雜誌「天下企業公民獎」、連3年榮獲遠見雜誌「企業社會責任獎」首獎等。