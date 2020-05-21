隱藏版神明／壓制風水石將軍　業務轉型保佑學子成績

位於台南的安平開臺天后宮主祀天上聖母，是安平的四大公廟之一。安平位於港口交通運輸便利之處，自古以來商業發展興盛，比起其他地區較早開發建設。在開臺天后宮內有一間將軍殿，祭祀兩位石將軍與文昌君，這個有點微妙的組合有什麼故事呢？其實這兩尊石將軍原本並非開臺天后宮的神明，而是安平當地的先人為了風水設置的，根據傳說，安平港與五條港之間是競爭狀態，雙方都是重要港口，安平為了壓制五條港，不讓五條港過於興盛，因而安了兩尊石將軍，以對抗五條港在兌悅門設下的風水陣法。但隨著安平港與五條港都面臨河道淤積，雙方自然也無須再鬥法，石將軍壓制風水的業務也跟著完結。之後安平的石門國小成立，便於校園內建一間小祠祭祀兩尊石將軍，學生在考試前都習慣向兩位石將軍祈求好成績，因而產生了特有的文昌文化。之後石將軍輾轉遷移，最後安座於開臺天后宮，並建了一間專屬的將軍殿，但石將軍們之前已經承擔了原本屬於文昌君的業務，所以將軍殿內也有一尊文昌君的金身，形成了安平特有的文昌祭祀文化。關於石將軍金身的由來有兩種說法，連橫中認為一尊是平埔人半身像，另一尊則是鄭成功墓前的石翁仲；另一個說法則認為這兩尊石將軍都是隨鄭成功一起來台灣，之後便在安平當地鎮守。（編輯：黃彥昇）資料參考維基百科－安平開臺天后宮神靈佛現部落格