誠品敦南終章3／藝文界的青春記憶　詩人嘆「書店老了」

1989年，誠品首間書店在仁愛圓環開幕，是版圖的第一個據點，也為台灣文化視野打開全新的一頁。6年後，誠品將總店遷到敦南金融大樓，成了現在台北人熟悉樣貌，但隨著該店熄燈，敦南誠品從今日起只能成為台灣人共同的回憶，也帶給藝文界滿滿的不捨。





衛城出版編輯、作家盛浩偉回憶，敦南誠品甫開幕的盛況。當時自己還只是個剛升上高中的少年，對於誠品的絢麗和濃厚的藝文氣息氛圍反而感到有點怯步，那時台灣正處於解嚴後沒多久、網路不發達的時代，更沒有社群媒體，因此誠品對於台灣社會接觸外國的新知或是藝術作品，反而扮演要角。





盛浩偉透露，自己是個「後搖滾樂迷」，當時要買這類型的CD相當困難，除了熟悉的專門店，就是去誠品探詢，「誠品的地位是在於，在網路書店還沒有進入到生活當中，那時候的誠品就是當時的文化人、或是想要接觸國外文化的大眾的橋樑。」





而對《你的孩子不是你的孩子》編劇、作家洪茲盈來說，敦南誠品剛宣布24小時營業的時候，遠在國外求學她，心中竟對這個沒有去過的地方泛起鄉愁，內心充滿期待，想要回來一探究竟，「覺得台灣終於有人開始重視文化。」



▲敦南誠品一隅。（圖／記者黃仁杰攝）

洪茲盈學成歸國後，第一份工作的上班地點剛好就位於仁愛圓環，剛進入職場的菜鳥生活時常充滿考驗，每當覺得精疲力盡，洪茲盈便會走進誠品，光是在書架之間遊走，就覺得心靈受到撫慰。





「敦南很漂亮，很容易就讓人沉浸，是一個很好的讀書環境，現在的書店比較沒有當時的氛圍，讓人覺得，在這邊花掉很多時間也不浪費。」





洪茲盈說，敦南24小時書店，有點像是年輕的時候，在外面玩到很晚，無處可去的時候，可以有個地方讓你去，就跟書一樣，在我們心靈無處可去的時候，精神上就可以進到書裡面，可以隨時去翻閱、逃離。





詩人羅毓嘉感受更深





詩人羅毓嘉也有同樣的感受。他笑稱，「那個時候想要在外面混比較晚，就和爸媽說我在誠品。」，1999年，羅毓嘉正值高中年少，台北東區相當繁華，與朋友相約在東區逛街也少不了敦南誠品，誠品就像扮演著繁華大東區的文化能量核心，成為「東區套裝行程」不可或缺的一部分，是成長的生活記憶，青春年華的生命節點。





羅毓嘉也回想起自己曾在敦南誠品感受到的魔幻時刻，2016年作家吳繼文相當知名的作品《天河撩亂》再版，在敦南誠品辦了一場小小的座談。





不知道是吳繼文本身的魅力，還是誠品塑造出的氛圍，「吳繼文先生在講談的時候，把那個空間變成了他的空間，好像不只在書店裡，而是可以在任何地方，我也很久沒有在誠品的講座感受到那樣魔幻的時刻，我不知道該如何解釋，但那確實是個特別的經驗。」





羅毓嘉指出，誠品把通路變成一個資本的事業，販賣的就不只是商品本身，但是當自己再次踏上敦南誠品的木質地板上，原本堅實的木板隨著時間磨損伴隨著嘎吱聲，才驚覺自從第一次踏進誠品20年光陰流去，「我年紀大了，這間書店也老了。」





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