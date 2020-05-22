鎮守三關一代名將　桃園宋天宮主祀楊六使

楊家將的大名，不知道的人可能不多，台灣一帶祭祀楊家將的廟宇也不在少數，這個家族的傳奇在文學與戲曲之上不斷被重覆講述，可能是最廣為人知的忠烈之家。楊家將在台灣的香火十分旺盛，由於這個家族成員眾多，一次祭祀整個家族的廟宇比較少見，位於桃園的宋天宮，主神是楊家將中最富傳奇色彩的六郎楊延昭，該廟稱為楊六使公與楊府元帥。宋天宮的歷史雖然不長，但當地楊姓族群祭祀楊六使的歷史卻非常悠久。當時楊姓先民渡過黑水溝來台發展，便恭請故鄉的守護神楊六使隨船護佑，之後楊姓先民選擇在南崁溪上游的東門溪一帶作為開墾之處，當時該地稱為「大樹林」。一開始楊氏先民將楊六使恭奉在草寮內，經過數代的打拼，楊氏族群累積了一定資產，才蓋了一間楊氏祖祠，將楊六使金身安座於此，讓楊氏子孫得以祭拜，這就是宋天宮的前身。又過了一段時間，楊六使的香火越來越旺，有許多不是楊姓族群的人也來參拜，廟方因而將楊氏祖祠改為楊六使公廟。到了民國八十二年，配合政府政策以及越來越旺的香火，再度更名為宋天宮。若細細觀察宋天宮的歷史，其實就是桃園地區發展史的縮影，從楊氏祖祠到楊六使公廟，最後轉變為宋天宮，就是渡海來台的異鄉人轉變成原鄉人的紮根過程，現在的宋天宮已經完全是屬於地方上每個人的大廟，人人都可以參拜祈求楊六使護佑，也證明了在先民刻苦打拼的過程中，信仰是不可或缺的存在。（編輯：黃彥昇）