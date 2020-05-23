越南管制只出不進　越非法移工700人只能滯留台

有民眾反應自己因為不符合自費檢驗標準，無法到越南與懷孕的女友結婚，指揮中心今（23）日在記者會後表示將逐步放寬自費檢驗。不過，卻也凸顯另一個嚴重問題，就是越南因檢疫能量不足，使得在台灣的越南非法移工，從過年前到現在累積多達700多人，無法遣送回越南。日前有民眾表示，自己要去越南與已經懷孕的女友完成婚禮，入境時需取得無感染健康聲明書，但他要自費篩檢時卻不符資格處處碰壁。為此，指揮中心表示相關規定只是大項，國人如果有其他需求與狀況，可與外交部窗口聯繫，取得文件就可以到國內18家自費醫院採檢。而記者會後指揮中心也發布新聞稿，將逐步放寬自費檢驗。不過，副指揮官陳宗彥也說，目前我國有飛越南胡志明與河內，但這兩城市班機連越南國人都很難入境，該名男性要去越南結婚可能有困難。他也提到，台灣從過年前到現在，累積非法移工700多人都滯留在收容中心，就是因為無法將他們遣送回越南。陳宗彥指出，這期間台灣指揮中心以及外交部都曾多次與越南政府聯繫，希望能遣送這些移工回去，以紓解收容所的壓力，但溝通多次仍未果，不過他們也能體諒越南在防疫上的需求。他也進一步解釋，其實疫情這段期間，印尼、泰國非法移工都有陸續遣送回去，但僅有越南移工回不去。