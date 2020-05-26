媽祖犯天條救蒼生遭罰　近百年無家可歸

▲傳說慶誠宮媽祖犯天條救人。（圖／文化資源地理資訊系統）

台灣的民間傳說中，神明示警百姓避開天災，卻因此犯天條受到懲罰的故事很多，例如以前介紹過的玉二聖母。而在嘉義民雄有一間慶誠宮，主祀媽祖，也因為拯救百姓犯了天條，讓自己無廟可歸近百年的時間。慶誠宮的歷史很早，建於清嘉慶十四年（1809），由八十一個庄落集資興建，據傳嘉慶君為太子時曾遊歷到此，感念媽祖的護佑，回京後御賜建材，並指派知名的唐山師來台主持建廟，慶誠宮的廟名據說也是嘉慶皇帝所賜。明治三十九年（1906）三月的某日，有許多人在同一天夢到家中收到白帖，在民間觀念中，白帖是喪事，代表不祥之事，所以很多人都到慶誠宮詢問媽祖，是否有什麼事要指示。媽祖降駕表示，只要有收到白帖的人家，都到廟中換紅帖。就在許多人收到白帖的十天之後，發生了極為慘烈的梅山大地震。這場地震在台灣的災難史上是需要被劃上紅線來記錄的，有上千人喪命，倒塌的建築物也不計其數，慶誠宮也在這場地震中倒塌，民間傳說，因為媽祖婆託夢拯救許多人，干預了因果，因此玉皇上帝震垮慶誠宮，作為媽祖婆的懲罰。或許冥冥之中真有天條，媽祖婆自慶誠宮倒塌後，有將近百年無廟可歸，只能先寄祀在其他廟宇中。一開始媽祖先寄祀在騎虎王廟，之後又輾轉來到新建的大士爺廟後殿。直到民國八十四年，信眾決定籌組重建委員會，卻又因地價昂貴、土地取得不易等因素延宕。民國八十八年，在地方賢達的奔走下，選定在民雄舊農會土地重建慶誠宮，新廟終於在明國八十九年十二月落成，取行入火安座儀式，媽祖婆也終於結束寄祀的日子，回到專屬於自己的廟裡。舊慶誠宮毀於1906年，最終重建於2000年，這是一段將近百年的時間，在日新月異的現代，很多記憶都會被遺忘，但媽祖婆寧犯天條也要拯救蒼生的慈悲之心，讓祂能長存在信眾的記憶之中，且一代傳一代，寧願自身承受因果也不願百姓受苦，才會在信眾心中有著如此重要的地位。（編輯：黃彥昇）資料參考維基百科－慶誠宮維基百科－梅山地震現代啟示錄 嘉義大士爺傳奇