去家樂福有什麼必買？行家狂推「神商品」：吃過就回不去

▲網友討論家樂福自有品牌的商品有哪些。（圖/翻攝PTT）

▲網友紛紛推薦水餃、義大利麵等家樂福自有品牌食品，大讚CP值超高。（圖/翻攝家樂福好物分享）

▲網友紛紛推薦家樂福自有品牌洗碗精及黑皂液。（圖/翻攝PTT）

▲家樂福招牌油蔥乾麵被網友推爆。（圖/翻攝家樂福進口品牌討論社臉書社團）

台灣量販店林立，也因此造成市場競爭激烈，許多大廠也逐漸推出自有品牌，為的就希望能夠在量販店的市場脫穎而出，如家樂福近幾年就廣推好幾樣自有品牌。近日，就有網友討論「去家樂福必買的東西是啥？」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「原本以為家樂福自有品牌商品不多，但看到線上購物的自有品牌區才知商品百百款，從吃的到用的幾乎都有，除了最知名的水餃還有沒有其他推薦的？有沒有買過的人可以分享一下經驗？」貼文一出，網友紛紛回應「家樂福自有品牌米漢堡真的佛到爆，吃過就回不去」、「大推自有品牌義大利麵，CP 值超高，我已經回購十幾次」、「家樂福自有品牌的水餃真的不推不行 XD 」、「自有品牌義大利麵外面隨便都要一百，這個一份平均下來才 30 很可以」、「自有品牌法蘭酥口感超好的」、「家樂福的自有品牌真的 CP 值超高，東西好吃又便宜，茶包都買好幾十次了」、「大推自有品牌的茶包，超讚的 XD 」。事實上，家樂福不只在食品類推出自有品牌，更有多項生活用品也是不少網友喊讚「洗碗機用的亮碟劑、軟化鹽都不錯」、「漂白水，用來消毒排水孔，大罐又便宜」、「洗碗精也超好用ㄟ」、「馬賽皂洗衣球和黑皂液真的好用」、「黑皂液也好用，拖地、刷浴室磁磚會變亮」、「洗衣球味道聞起來很香！超讚的」。綜合網友意見，不少人對於「家樂福自有品牌」的產品高度讚賞，因其價格相對親民且實用、好吃，讓人買過一次還會想再回購，而由於家樂福自有品牌多樣，也有常逛的網友特別創立「家樂福進口品牌討論社」臉書社團，提供不少婆媽分享好物，先前就有網友推薦家樂福招牌油蔥乾麵，輕鬆一煮再來顆蛋、青菜、餃類，整碗看起來非常豐富，也吸引不少人跟進朝聖。