百年老校瑪陵國小成功轉型　柑仔店、文物館趣味滿滿

▲七堵區瑪陵國小成功轉型，百年老校師生共同慶祝充滿活力（圖/基隆市府提供）

創校迄今屆滿一世紀的七堵區瑪陵國小，今(26)日舉辦熱鬧的校慶活動，市長林右昌特別應邀到場參與，活動中也為文物館和柑仔店舉行揭牌儀式，並安排師生表演及各項慶祝活動，林市長也肯定瑪陵國小的成功轉型，讓百年老校充滿活力。林右昌說，瑪陵國小舉行百年校慶活動，很多校友都回來一同歡慶，學校不僅安排精彩的活動，也把原本破舊的校長宿舍改建為柑仔店及文物館展示空間，可以讓小朋友進行鄉土教育；瑪陵國小是本市第一所公辦民營實驗小學，從當初差點面臨廢校的困境，到現在學生滿額且排隊要入學，成功轉型的背後，是校長、老師及家長們的共同努力，雖然是百年老校，但充滿新生跟活力。瑪陵國小前身，是創立於民國9年的「水返腳公學校瑪陵坑分班」，學校從半年前就開始籌備、規劃系列慶祝活動，校慶活動中，除林市長、教育處林祝里處長及福智文教基金會郭基瑞執行長擔任校慶主要貴賓，並邀請瑪陵歷任校長回娘家，其中民國44年任職的柯水源校長，更以91歲高齡與會。活動中，瑪陵國小三代及四代的校友同堂，致贈「袋袋相傳」作為賀禮，來詮釋百年來的代代相承，學校師生也別出心裁的安排各項表演活動，透由眾人齊力祝福，共同見證瑪陵國小走過百年的風華與風采。瑪陵百年校慶活動自5月25日起為期一週，有「靜態學習闖關活動」──校史回顧廊、老照片展覽、校園攝影及繪畫展、幸福100好牆、學生學習成果展、柑仔店童玩展、推動淨塑及蔬食宣導站等。除了今(26)日重頭戲「百年慶典」外，還有28日的「食農分享日」、29日防疫強身「瑪西路跑」等精彩活動。學校貼心規劃在27至29日每天上午8時至10時，下午2時至4時兩個時段，開放校園內展區供家長及貴賓參觀。