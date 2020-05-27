大武崙森林運動公園第一期開工　市長呼籲愛惜休憩空間

▲大武崙森林運動公園第一期工程完工模擬圖（圖/基隆市政府提供）

基隆市民引頸期盼的大武崙森林運動公園，今(27)日終於正式開始進行第一期工程，市長林右昌主持開工祈福儀式，強調市府不遺餘力地營造友善運動環境，期許工程如質如期完成，提供民眾優質休閒運動遊憩空間，也呼籲市民朋友共同愛惜得來不易的設施。林右昌說，有鑒於最近基隆市愛好運動人口愈來愈多，年齡層也愈來愈廣，為服務各年齡層的運動需求，近年積極向中央爭取經費，建設及改善基隆體育運動設施，大武崙森林運動公園第一期工程獲教育部體育署補助1,750萬元，另由市府自籌750萬元，他也特別感謝地主國道高速公路局以及鄰近的自來水公司新山水庫等單位的協助，讓工程得以順利推動。林右昌補充，大武崙森林運動公園共分為三期工程，第一期包括籃球場、兒童遊戲區、簡易滑板及極限設施，希望能夠改善新山水庫周邊的運動休憩環境，市府有把握在年底前完工，至於第二期是在棒球場旁邊的核心區，目前正在私有土地價購程序，也將爭取議會支持，希望能在明年推動工程；森林運動公園相關設施完工之後，仍需要大家一同愛護，共同維護環境品質，希望市民朋友，尤其是精力充沛的年輕朋友們，希望大家都能夠愛惜使用。市府教育處表示，基隆市運動設施主要建設多集中在市中心，包括田徑場、體育館、游泳池、網球場、國民運動中心等，市府為提供民眾更多運動遊憩空間，自106年起展開推動「大武崙森林運動公園」計畫」，工程計畫分三期施作，第一期工程工期150個工作天，希望為市民帶來更豐富的運動空間。