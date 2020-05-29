疫情改變世界！官員卻停在18世紀　謝金河：小英看到沒？

▲謝金河發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）

新冠肺炎肆虐全球，雖然近期疫情趨緩，但許多各領域的專家紛紛指出，疫情後的世界「回不去了」，包括國際政治關係、經濟發展模式、個人生活與職場之間的平衡，可能都會受到深刻改變。改變當然也會帶來新機會，但是我們準備好了嗎？財信傳媒董事長謝金河表示，世界往前走，我們官員仍停留在十八世紀工業革命的思維，不知道「小英總統看到了沒？」謝金河昨（28）日在臉書發文表示，「疫情改變世界，大家準備好了？」謝金河指出，這次疫情在全球造成超過 35 萬人死亡，全球競相封城鎖國，造成國際人員流動涷結，飛機停飛，人員流動停止。張忠謀說：「疫情像一場戰爭，將改變人們的工作與生活形態」，謝金河認為，這話充滿無限想像空間。謝金河進一步舉例，臉書創辦人馬克佐伯格之前宣稱，未來臉書會有一半以上的員工在家上班。假如在家上班成為一個全新的趨勢，面對這和過往不同的全新工作型態，台灣準備好了嗎？謝金河強調，自己一位友人分享親身經驗，在家上班透過視訊開會，不用出國反而效率更好。疫情改變了工作習慣與商業模式，有的企業因此大放異采，像是台灣的半導體產業，雲端伺服器，系統整合，遠端連線視訊會議軟體等產業都大放光芒。謝金河認為，「這是一個不可擋的趨勢。」謝金河直言，當全球新經濟浪潮直撲而來之際，我們各縣市勞工局若仍要求企業添置打卡鐘，規定上班打卡，不能遲到早退，「世界一直往前走，官員卻仍停留在十八世紀的工業革命，工廠製造的思維，這個國家不會進步！」最後更喊話蔡英文總統，「不曉得小英總統看到這個問題了沒有？」（編輯：倪浩軒）