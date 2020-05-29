疫情後國際旅客最想去哪？「前20名」地點揭曉：台灣入列

新冠肺炎疫情席捲全球，也讓世界各國經濟活動與觀光產業受到重創，國際旅行也按下停止鍵。然而疫情結束後，國際旅客最想衝往哪邊旅遊？知名訂房網站也整理出疫情期間「前 20 大夢想旅遊地」，台灣的首都台北也在上千個城市中脫穎而出，進入排名內。
全球知名的訂房網站《Booking.com》根據「住宿心願清單」來統計出2020全球旅客的「20大夢想目的地」，前五名分別是英國倫敦、俄羅斯聖彼得堡、法國巴黎、俄羅斯莫斯科、還有阿拉伯的杜拜。台灣首都台北也從1千個目的地脫穎而出，成為全球旅客最想造訪排名的第20名。
此外，在疫情期間台灣旅客製作的「住宿心願清單」數量位居全球第 9 ，展現對旅遊活動的渴望。而在這其中，台灣旅客的國外夢想旅遊目的地前三名，全部集中在日本，依序為東京、大阪、京都，其次是其他亞洲大城市，包括泰國曼谷、清邁等。
不過由於台灣疫情控制得宜，這也讓不少台灣人將旅遊地點轉向國內，「住宿心願清單」中收藏的國內住宿地點占比為89%，較2019年成長45%，展現了對台灣防疫的信心。（編輯：潘毅）
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