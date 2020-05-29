通姦罪宣布違憲！大法官「1句話」說服眾人：太有道理了

今（29）日下午 4 點，司法院大法官宣告俗稱「通姦罪」的《刑法》 239 條違憲，也就是台灣通姦正式除罪化，並且從即日起失效。這則宣告釋憲的消息一出，引起台灣各界關注。對此，其中參與解釋的黃昭元大法官就提到：「監獄關得住人，但還是關不住心。刑法第239條通姦罪規定，是該劃下句點了。」

根據法務部 102 年的民意調查仍有高達 77 % 的民眾反對通姦除罪化，而事實上將通姦除罪化指的是無法透過刑法來判罪，民眾仍可透過民法和家事法的訴訟手段來維持權益，對此，黃昭元大法官就在協同意見書提到：「

縱令動用刑法伺候，監獄關得住人，但還是關不住心。刑法第239條通姦罪規定，是該劃下句點了

」。

▲黃昭元大法官偕同意見書。（圖／翻攝自司法院網站）

此外，在協同意見書當中他也表示「在本席認為：上述（釋字第 554 號解釋理由書）所謂婚姻忠誠義務，說穿了，就是配偶一方對於他方性器官的排他、獨占使用權，這是本號解釋和釋字第 554 號解釋所沒有說出口的配偶權之核心要素」，讓眾多網友表示大法官說的太中肯，直呼「歷史上的一刻」。

▲司法院今日宣布通姦罪違憲。（圖／翻攝自司法院臉書直播）

不少透過臉書或 Youtube 觀看直播的網友也紛紛留言「大法官講的夠直白」、「這我聽得懂」、「神串留名」、「簽到 +1 」、「台灣更走向國際了」、「支持支持」、「見證歷史的一刻」、「後續配套措施也是要做好」、「與時俱進的法官們」、「法律人真的感動」。（編輯：楊智傑）