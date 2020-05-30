基隆「火號山」揭秘日治時期獨有的時間管理術

▲台灣堡圖標記午砲所位置。（圖/基隆市府文化局提供）

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基隆有座山，人稱「火號山」又稱「球仔山」、「球子山」，從「球」字不難想像外貌狀似球的形狀的山，因而得名，但是「火號山」又是怎麼回事呢?是著了火?還是像把火炬的山?基隆市政府文化局解密，建立時間管理的「火號山」與「午炮制度」由來。文化局局長陳靜萍指出，要理解「火號」二字的由來，就先從「時間」概念說起，以前的人是怎麼知道時間呢? 古語說「日出而作，日入而息」也就是看著太陽過日子，但是陰天、下雨天又該如何是好呢?於是有了焚香的計算方式，例如武俠小說常用的「一炷香的時間」，接續有了日晷、水鐘的發明，讓人們更能作為安排生活的依據。在時鐘、手錶不普及的年代，「午炮」因而誕生，會把「放炮」訂在正午，當然就是為了「吃飯」這件比皇帝還大的事了，基隆的「火號山」，也就是因為在正午時刻發出午炮報時而得名。文化局揭秘，「午炮制度」是台灣各地在日治時期，為了規律人民的作息，養成使用標準時間的制度，統一告知民眾的普遍作法日治時期，於1865年由台北開始實施午炮制度，接續各地陸續開始實施「午炮制度」，從農漁夫、船上的工人到公務員只要聽到午炮就知道中午休息時間到了。基隆的午炮制度，因地理位置好，轟然如雷，聲音遠傳東西兩岸、社寮島、仙洞、田寮港等地，這種「報時制度」以火藥發炮為主，至於有其他說法，例如「點仔膠」點火作信號，傳遞警報及導航船隻，這些可能是非制度式、民間或傳說的說法，到了1929年4月1日，基隆市廢止午炮，改發電報來報午時，這是基隆市的大事，也記載於基隆市志中。