防疫漏洞！澎湖漁船疑似利用陸禁漁期非法海上貿易

▲澎湖縣政府農漁局透過臉書聲明，近日有澎湖漁船悄悄做起非法勾當，不僅擔憂成為防疫漏洞，同時嚴重影響本地的魚貨價格。（圖／澎縣府農漁局提供）

▲有些漁船早上在馬公第三漁港高價收購魚貨，包括七星斑、玳瑁石斑、鳳螺等具經濟價值的漁獲，還摻雜養殖用竹筴魚（巴郎）、午仔魚。（圖／記者張塵攝，2020.06.01）

就在新型冠狀病毒疫情慢慢趨緩之際，澎湖離島卻傳出有漁船利用中國大陸的的禁漁期間，從事海上非法貿易行為，澎湖縣政府農漁局表示，部分不肖漁船滿載魚貨出港，以籠具「魚餌」為由報關出海，但僅作業幾個小時後返航，原有魚貨沒了，卻只有少量錢鰻回港，不符合常理，農漁局以嚴密注意這些行為，將通報海巡單位嚴格配合執法。中國大陸沿海在每年的5月1日至8月15日為例行性的禁漁期，因此有些船隻為了利益會鋌而走險，甚至澎湖漁船還會跨海到對岸從事非法海上貿易行為，澎湖縣政府農漁局透過臉書聲明，近日有澎湖漁船悄悄做起非法勾當，不僅擔憂成為防疫漏洞，同時嚴重影響本地的魚貨價格，導致澎湖業者的購於成本增加，擾亂魚市場的價格。縣長賴峰偉早在新冠肺炎疫情爆發之初就三令五申，嚴禁海上非法貿易與接觸，以避免成為防疫漏洞，力守澎湖「零確診」目標；但最近農漁局發現少數知法犯法的漁民，在利之所趨的誘惑下，傳出漁船載運爆量魚貨出海，以籠具「魚餌」為由報關出海，但返航時魚貨沒了，卻也只有少量魚在艙底。據了解，有些漁船早上在馬公第三漁港高價收購魚貨，包括七星斑、玳瑁石斑、鳳螺等具經濟價值的漁獲，還摻雜養殖用竹筴魚（巴郎）、午仔魚，出港時漁船載得滿滿的，船艏的吃水線都不見了，一問船長竟然說是要拿來當做籠具的「魚餌」，早上10點多出海、晚上11點多回到第三漁港，辛苦一整天卻只有一點漁獲而已。熟悉內情的船家表示，因對岸中國開的魚價比澎湖高一倍以上，在高利驅使讓少數漁船甘冒「染疫」及違法的風險，前仆後繼將魚貨載到海峽中線交易。澎湖海巡隊也表示，在中國大陸禁漁期間，希望澎湖籍漁船不要鋌而走險，只要相關單位提供「注檢」船隻名單，海巡隊一定會秉持毋枉毋縱的原則，嚴格執法。