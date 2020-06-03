三倍券贏「馬英九消費券」？神算式全笑炸：明天黨部上班

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌昨（ 2 ）日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券，不過許多人也將其和馬英九時期的「消費券」做比較，一名網友在 PTT 八卦版列出神算式，直言「消費券是無意義的」，貼文讓網友瞬間笑翻。
昨記者會中指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。
三倍券話題立刻在網路掀起討論，有網友提出「花 1000 拿 3000 ，那馬英九花 0 元拿 3600 是幾倍？」一名網友回覆貼文，並舉出算式「 3000／1000＝3 ，所以叫做三倍券無誤； 3600／0 ＝無意義，所以馬英九的消費券是無意義的，選我正解」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，幽默回應「明天來黨部上班」、「數學滿分」、「院長辦公室已經在喬辦公桌給你了，明天報到」、「內行喔，讓你多領一次好了」、「邏輯正確」。（編輯：賴詠璿）
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