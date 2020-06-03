竹市府活化公有中正市場努力招商　全聯將進駐帶動商機

新竹市中正市場位於市中心重要地段，原BOT案結束後，市府積極活化再利用，近期更順利完成招商，由全聯福利中心承租經營，將於今年9月正式進駐中正市場一樓。市府表示，全聯進駐將帶動中正市場及周邊商機，結合原傳統攤商、六樓宴會館，讓此處成為複合式經營的多元場館，提升生活機能，年營業額預估超過1.1億元。市長林智堅表示，新竹市政府近年積極與民間力量合作，活化公有場館與古蹟，這是繼新竹動物園場館、香山濕地生態館、竹蓮市場活化招商後的另一項成果，可以看到零售消費市場逐漸復甦的跡象，也為疫情後期新竹市經濟消費市場注入活絡的強心針。市府產發處長張力可表示，中正市場位於市中心、具傳統人情味，市府長期規劃協助活化再利用，其後該市場因民間機構無法持續營運，即積極辦理招商。全聯福利中心正式營運期為8年，預計投資超過1100萬，年營業額預估超過1.1億元，可為竹市帶來每月41萬元租金收益，並增加市民就業機會。張力可指出，全聯福利中心將設於中正市場一樓前方、占地350坪，寬敞便利，未來將以超市新型態，帶動傳統市場攤商買氣，並可望活絡周邊商圈、帶動中正市場內其他空間的招商、以及帶動未來龍山市場一樓及地下室空間招商活化作業。