勇敢面對工廠大火　紙風車：佈景道具一件一件做回來

▲紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，紙風車表示會將佈景道具一件一件做回來。(圖／取自紙風車臉書)

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，粗估損失5000萬元。面對突如其來的意外，紙風車臉書粉絲專頁上午po文表示，會擦乾眼淚勇敢面對，「天總是會亮」，會將佈景道具一件一件做回來，努力達成跟孩子與觀眾們演出的承諾。據了解，風之藝術工作室，專為紙風車、綠光等知名劇團服務，製作許多室內劇場與戶外大型活動的景觀設計製作。而由於紙風車持續下鄉免費演出給小朋友，因此這次火災意外也引起關注。上午紙風車劇團團長任建誠、綠光劇團團長羅北安在現場表示，確實布景道具受到燒毀，但會盡快盡力恢復道具布景，達成對觀眾的承諾。而紙風車臉書粉絲專頁也po文表示，紙風車和綠光劇團會更努力，排除萬難，將設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來。紙風車指出，會勇敢站起來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾。最後還標註天總是會亮、會擦乾眼淚勇敢面對，也謝謝大家支持鼓勵與關心。許多粉絲也留言聽到消息很痛心，但紛紛送上祝福與加油。而文化部政務次長蕭宗煌，今日上午也趕赴八里道具工廠暸解災損情形。蕭宗煌次長除向現場紙風車劇團團長任建誠、綠光劇團團長羅北安、紙風車文教基金會行政總監李美玲表達慰問外，並表示，紙風車劇團在台灣各個鄉鎮巡演，已經成為一個台灣精神的象徵，文化部長李永得已指示將盡力支持團隊，立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害，度過難關。