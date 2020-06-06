不只紙風車遭祝融　雲門浴火重生、優人神鼓重建中

▲雲門舞集八里排練場，於2008年2月發生火災，其雲門劇場於2015年4月於淡水開幕演出重生。(圖／翻攝雲門劇場官網)

▲優人神鼓位於老泉山上排練場，在2019年8月中遭遇火災，目前正邀請民眾參與災後共建計畫。(圖／翻攝自優人神鼓山上劇場災後共建計畫)

又再次傳來讓藝文圈痛心的消息，紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，粗估損失5000萬元。雖然紙風車po文表示，會擦乾眼淚勇敢面對，努力達成跟孩子與觀眾們演出的承諾。但近年來不只紙風車，雲門舞集與優人神鼓的排練基地也都曾遭無情大火襲擊，其中雲門劇場在淡水重生，優人神鼓則仍積極重建中。這次火災意外，上午紙風車劇團團長任建誠、綠光劇團團長羅北安就在八里現場說明，表示確實布景道具受到燒毀，但會盡快盡力恢復道具布景，達成對觀眾的承諾。而紙風車臉書粉絲專頁也po文表示，紙風車和綠光劇團會更努力，排除萬難，將設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來。而回顧近年來藝文界遭火襲事件，大家記憶最深刻的莫過於雲門舞集八里排練場，於2008年2月發生火災，這個擁有17年歷史的排練場曾經孕育許多台灣之光，但一場大火付之一炬，當時創辦人林懷民面對鏡頭神情哀戚，坦言對未來確實是考驗，但眼神卻很堅定，表示會盡最大努力恢復正常。後來雲門在台北縣政府協助下，通過「促參法」，取得淡水滬尾砲台隔鄰中央廣播電台舊址40年的使用權，打造出新的雲門劇場，並自2015年4月24日正式開幕演出。而當年火劫後倖存的貨櫃與屋頂的H型鋼樑，現在也設立在園區旁。主建築淡綠玻璃幃幕建築恬靜融入地景，園區還可遠眺觀音山與淡水河出海口，成為假日遊客駐足的場所。至於優人神鼓位於老泉山上排練場，也在2019年8月中遭遇火災，創辦人劉若瑀當時說，劇團正邁向第31年卻不幸發生火災，讓她一度哽咽到說不出話來，最焦急就是要把鼓給製作回來，才有辦法到國際上演出。後來，優人神鼓收到文化部急難補助金，以及台北市政府文化局協助與各界捐款，用於緊急臨時性排練場設置、樂器與戲服重製。但優人神鼓也坦言重建經費仍嚴重不足，因此發起「山上劇場災後共建計畫」，除募款外，也邀請民眾一同重建與自然共處的山上劇場。而這項共建計畫於今年2月底在集資平台上獲得許多民眾響應，共有2400多人贊助，募得前期資金約870多萬元，但根據計畫，重建完成劇場資金需要3000萬元。