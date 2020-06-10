吃到停不下來！蝦味先麻辣口味　網友狂推「最涮嘴零食」

去年推出期間限定，造成搶購熱潮的蝦味先極上麻辣口味，酥脆的口感與留在唇齒間的麻香味，讓網友們念念不忘，不斷敲碗詢問哪裡還買得到。最近眼尖的網友們，紛紛開始在討論區及社團回報：「蝦味先麻辣口味回來了！」不僅味道香氣更升級，換上火紅的新包裝也超吸睛，而且這次更擴大全台賣場超市鋪貨，除了三大量販店家樂福、大潤發、愛買以外，就連街頭巷尾到處都有的7-11也全面上架，不怕搶不到，讓網友們直呼「本週垃圾食物解禁日就是它了！」



▲蝦味先推出麻辣口味，網友大推超好吃會上癮。（圖／擷取自網路）

經典的蝦味先口味，一直是許多人從小吃到大的零食良伴，也培養出好幾世代的忠實顧客，去年推出期間限定的極上麻辣口味，不僅受到老顧客青睞嚐鮮，也吸引許多愛好重口味的饕客現身，許多網友更是一試成主顧：「這有忍不住一根接著一根的魔性！」、「這口味是最好吃的！」、「真的會上癮！列入最涮嘴零嘴名單之一」因此，在聽取網友們的評價與期盼心聲後，蝦味先今年再度推出麻辣口味，除了換上火紅的外包裝，而且口感香氣更加升級，只要打開包裝，就能聞到陣陣椒麻蝦的香氣，讓消費者還沒開始吃，口水就忍不住要流出來！



▲不少消費者利用7-11第三波振興券優惠活動，趕緊來補貨搶購蝦味先麻辣口味。（圖／擷取自網路）

記者實際走訪7-11店面，就看到有顧客現場拿了好幾包準備結帳，客人表示，這款麻辣口味不僅吃得到原本蝦味先的鮮蝦味與酥脆口感，更有八角花椒的香氣，吃完舌頭感到微微麻辣卻不死鹹，後勁十足，此時若再喝上一口沁涼的氣泡飲料，就是一個暢快感！這次看到7-11第三波振興券優惠活動，蝦味先第二件只要10元，當然要把握機會，趕緊來補貨，假日宅在家裡，一邊看影片，一邊吃個過癮！



