大甲媽祖明起遶境　陳時中喊話信徒：線上看直播

每年的宗教盛事「大甲媽遶境」，本來因為新冠肺炎而延期，在中央流行疫情指揮中心放寬防疫作為後，廟方向媽祖擲筊請示，遶境將在明天起駕，進行為期9天8夜的遶境，對此指揮中心也做好防疫挑戰的準備了。
指揮中心副指揮官陳宗彥今（10）天表示，大甲媽祖遶境，是在6/7全面鬆綁的隔天，擲筊訂出時間，目前規劃是只有工作人員跟陣頭，可以來參與，也鼓勵信徒觀看線上直播，陳宗彥也解釋，因為過去信徒都會預先知道時間，特別規劃休假來參與，這次決定很快起駕，也是希望避免掉很多信眾跟隨。
陳宗彥也表示，目前針對遶境，工作人員已經做好相關的準備，如果有鑽轎底或是摸轎，也會盡量維持秩序，甚至指揮中心也有請主辦廟宇，跟縣市政府的警察局，做好完善的溝通與配合。
陳時中也提到，大甲媽祖遶境一直是非常重要的民俗活動，雖然自己已經預約另外的活動了，明天沒有辦法參加，但是還是不忘喊話，他強調，這樣的活動大家都期待很久，雖然有做相關規劃，但在管理上有很大的困難，希望大家能讓媽祖安心，盡量聽從工作人員的指示，讓遶境活動順利進行。
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