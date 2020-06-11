等了快要30年！深坑筍農黃鈺筑勇奪新北筍王寶座

▲淡水福容飯店選用本屆筍王的綠竹筍，推出限量100套的筍王創意套餐。（圖／記者陳志仁攝，2020.06.11）

綠竹筍邁入盛產期，新北市政府農業局今(11)日第8屆的「新北筍王爭霸戰」，今年由深坑區的筍農黃鈺筑打敗眾家好手，奪得新北筍王的寶座；至於美筍王為新店區的張慶隆，甜筍王則為泰山區的唐俊煌。農業局表示，「新北筍王」必須內外兼備，筍的外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，此項目佔評比的50%；內在也要柔嫩、甘甜，使用「硬度計」及「糖度計」測量筍的柔嫩度及甜度，以科學數據為評比依據，兩個項目各佔評比的25%，綜合各項目評比結果，才能選出真正的「新北筍王」。奪得新北筍王的筍農黃鈺筑與老公黃勢棠共同種竹筍30多年，當農業局長李玟現場宣布新北筍王的寶座，由「第27號、深坑區的筍農黃鈺筑」獲得時，黃鈺筑與老公黃勢棠兩人興奮相擁；黃勢棠受訪時說，剛開始的時候連優良都拿不到，每次比賽都到現場觀摩，拿到成績單後就針對甜度或柔嫩度或外觀來改進，每年不斷的調整後，幾年曾拿到季軍。黃勢棠指出，又努力了三年，今年終於獲得冠軍，「認真做就好了！」他種植竹筍是不用化學的東西、不用農藥，盡量只用有機的肥料，並以人工來除草，強調「一分耕耘、一分收獲」，每個人只要認真都有機會，「他們等了快要30年，終於等到！」至於用太太的名字參賽，是因為「在家中女生比較大」，當聽到拿下新北筍王的當下，「兩腳都軟了」。農業局長李玟表示，每年6至9月是綠竹筍的盛產期，目前市價一台斤約150元，若有新北筍王封號加持的竹筍市價可賣200元以上；另今年也與飯店業者合作「新北綠竹筍祭」，如淡水福容飯店選用本屆筍王的綠竹筍外，市府更結合防疫新生活，設置「新北綠竹筍e易購」專區，消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務。