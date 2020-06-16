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漱口水太辣沒人用？機智人妻「1舉動」見奇效：蟑螂殺手

編輯中心/綜合報導-2020-06-16 12:02:26
▲網友分享自家原本嫌棄的漱口水，卻意外發現它的功效。（合成圖／左圖取自 NowNews 資料中心；右圖翻攝自臉書社團「 Costco 好市多商品經驗老實說」）
不少台灣人會搭配漱口水進行口腔清潔，能清潔口腔細菌維護牙齒健康外，也能讓口齒清新健康，但近日就有一名人妻意外發現，原本全家覺得太「嗆辣」、有「清潔劑」味因此被堆在角落的漱口水，竟然可以變成家裡超好用的清潔劑，甚至可以對付會飛的大隻蟑螂，讓不少網友好奇留言。

近日在臉書社團「 Costco 好市多商品經驗老實說」中就有一名人妻發文分享，自家中有一罐朋友送的好市多漱口水，不過在老公使用後覺得「辣到無法言語」，女兒也嫌棄用完會有清潔劑的味道，從此只好把漱口水冷凍在角落。沒想到老公某次將漱口水倒入馬桶當清潔劑用，無意間發現水垢竟然好刷多了，讓她開心的開始實驗。

▲人妻拿這款漱口水當清潔劑。（圖／翻攝自臉書社團「
▲人妻拿這款漱口水當清潔劑。（圖／翻攝自臉書社團「 Costco 好市多商品經驗老實說」）
▲原
▲原 Po 表示這款漱口水不但可以除垢還可以殺蟲。（圖／翻攝自臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」）
該名網友除了拿漱口水來除垢外，也試著把漱口水倒進噴瓶當中，結果發現噴在洗手台上、廚房垃圾可以防止小蟲孳生，此外針對人見人怕的「大蟲」蟑螂，她也分享自己曾經隨手拿起漱口水一噴「直接一動也不動，居然這樣就掛了」，讓她大讚根本是「萬用清潔劑」，就連自己後來也回購超多次。

該文立刻吸引上萬名網友按讚，網友們也紛紛留言表示「被漱口效果耽誤的殺蟲劑」、「是把嘴巴當馬桶來清潔的概念嗎」、「光蟑螂小蟲這件事就手刀搶購」、「這也太好用了」、「廠商不知道看到會不會突然驚覺 原來商品定位錯了」、「去修足的時候師傅教我要買回家泡腳，可以治香港腳」。（編輯：楊智傑）

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