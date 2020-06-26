家樂福超市怎麼越來越多？眾人揭「爆紅關鍵」：不逛都難

大型賣場家樂福近年積極拓展社區型「便利購」超市，讓許多民眾覺得相當方便，但由於超市競爭相當激烈，如何脫穎而出，是每個超市企業都必須思考的議題，而有網友就在PTT 指出「家樂福超市怎麼突然越開越多啊？」貼文引發熱議。

原PO在 PTT 貼文指出，發現最近家樂福超市便利購越開越多，家裡附近就開了4間，根本屌打連鎖超市，有沒有各位去家樂福超市都買啥的八卦？

▲網友討論家樂福超市為何越來越多。（圖/翻攝PTT）

貼文一出，網友紛紛回應「有逛過都知道，有座位就超強」、「有座位還有充電的地方，不逛都難」、「 24 小時營業就贏爆了」、「簡單版的家樂福啊，對一般民眾來說就超夠用」、「未來趨勢的超市啦，有座位， 24 小時，根本超強」、「進口貨真的很不錯，店面沒有賣場大，但還算應有盡有」、「我家旁邊就一間，真的好方便」、「我媽超愛逛，而且 24 小時真的很方便」。

▲家樂福超市應有盡有，空間寬敞明亮。（圖/翻攝PTT）

另外，也有網友回文指出，家樂福便利購還附設熟食區，貼心程度完勝一般超市，就算是簡易版家樂福，但生鮮、蔬果的款式也多元不馬虎，讓婆媽隨時能輕鬆在家新鮮煮，非常符合一般民眾的民生需求，真的很方便。

至於有網友留言表示「現在門市還不算太多」、「我這邊沒幾間」。事實上，截至目前為止全台灣 137 間家樂福賣場中，有 68 間是「便利購超市」的型態，今年六月，家樂福就宣布將以總價值台幣 32.5 億元買下 199 間頂好 Wellcome 超市和 25 間 Jasons Market Place，致力拓展店址。因此，加上目前全台既有的 137 家據點，總店數將一口氣增至 361 家，到時候便利購超市將佔293 家，主打方便又貼心的服務，將便利購推廣全台灣，深耕社區經營，不僅導入更多新客源，更將領先其他超市的特色發揚光大，讓來逛「便利購」的顧客都擁有高品質的服務。