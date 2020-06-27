留不住人！內政部各縣市人口遷出統計　台北市居全台之冠

台北市遷出人口數今年將可能創下23年最高紀錄！根據內政部統計，今年1月到5月台北市淨遷出人口達1萬8861人，減幅達千分之7.16，又比去年同期遷出人數暴增7000人，不論是人數或比例，皆為全台最高。內政部統計資料顯示，去年是台北市近來淨遷出人口最高的1年，全年減少人數為2萬6973人，創22年來新高；但今年1至5月台北市淨遷出人口又比去年同期暴增7000人，今年恐再刷新紀錄，創下23年來台北市出走人數最高紀錄。內政部表示，台北市自2014年以來的累計淨遷出人口高達11萬38人，社會增加人數也已經連5年呈現負數，顯見台北市人口出走潮一直未停止，而影響台北市人口遷徙的關鍵因素包括就業機會多寡、軟硬體公共建設便利性、房市發展及社會福利等因素，台北市的人口出走潮應與房價、消費水平偏高等關係較大，加上近來捷運路線愈趨發達，讓越來越多人寧可從新北市甚至桃園市通勤至台北市上班，用時間成本來換取房價落差。若從區域人口遷移趨勢來看，內政部表示，2014年起至今區域別累計人口淨遷入數，以北部地區人口淨遷入9萬38人最多，淨遷入累計正成長人數以桃園市、台中市、新竹縣等3縣市較多，尤以桃園市增近15萬2339人最明顯；中部、南部及東部地區呈現人口淨遷出較多的現象，台北市、彰化縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣等7縣市，為人口淨遷出較多的縣市。內政部統計，今年1到5月實際遷徙人口計67萬7525人，較去年同期減少4.46%。其中，自國外遷入及初設戶籍者有1萬3277人、遷往國外者2萬504人，分別較去年同期減少39.9%及增加6.73%，國際淨遷徙人數為負7277人，國際遷徙率負千分之0.31。