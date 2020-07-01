國旅加碼／全球首艘復航郵輪　4天跳島行玩遍台澎金馬

▲探索夢號有望成為世界第一艘復航的郵輪。（圖／雲頂郵輪集團）

▲旅客可選擇澎湖跳島金門，或是澎湖跳島馬祖，還可以在海上澎湖花火節及漫威無人機表演。（圖／雄獅旅遊）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，也掀起一股「類出國」風潮，郵輪業者規畫國內跳島旅遊商品，以基隆為母港，推出 4 天 3 夜及 3 天 2 夜的航程，造訪澎湖、馬祖及金門等地區，還可以在海上欣賞澎湖花火節，這也是世界第一條復航郵輪行程。受到新冠肺炎影響，全世界郵輪業務全數停擺，不過因台灣疫情趨緩，雲頂郵輪集團宣布，旗下的探索夢號 7 月 26 日起以基隆為母港，推出 4 天 3 夜及 3 天 2 夜的郵輪跳島遊航線，造訪澎湖、馬祖及金門等地區。交通部長林佳龍表示，推動國內郵輪跳島旅遊，可讓基隆港恢復郵輪母港的地位，同時也將帶動內需，除了刺激國旅市場、民眾消費都留在台灣，因郵輪來台後即不得停靠他國港口，所有的補給都將留在台灣，將為我國相關產業帶來莫大的挹注。但要推出這樣的郵輪商品並不容易，雲頂郵輪業務部副總裁劉曉寧表示，台灣觀光資源豐富及疫情控制得宜，加上民眾對郵輪旅遊接受度高，才能推出國內跳島之旅，也是世界第一條復航郵輪行程。為配合台灣的防疫規定，探索夢號靠港前須進行徹底清潔及深層次消毒，全體船員要下船至防疫旅館接受 14 天的居家檢疫，通過核酸檢驗並確定結果為陰性後，再進行 7 天的船上自主健康管理。劉曉寧指出，主管機關也對防疫作業提出相關指引，像是旅客總量須以可載客量 3,630 人的 50% 為上限，所有艙房及船內空間均具備 100% 新鮮室外空氣循環系統，對外換氣、船內空氣不回流、不交叉，並加強全船每日消毒等級及頻率。餐飲部分，將暫停自助取餐服務，採分時分區用餐，由工作人員安排座位或加裝座位隔板等，旅客上下船則以紅外線量測旅客體溫，維持旅客的安全社交距離。雄獅集團品牌策略總經理游國珍說明，目前 7 至 8 月各離島的總訂單量約較去年同期大幅成長 2 倍之多，旺季的機位、住宿一位難求，郵輪跳島遊航線恰好解決這樣的問題，預計 7 月 26 日正式推出， 4 天 3 夜行程中，旅客可選擇澎湖跳島金門，或是澎湖跳島馬祖，還可以在海上澎湖花火節及漫威無人機表演，每人團費 7900 元起，第三、第四人享半價優惠。