小五生上課中突「挫賽」　醫揭原因竟是過敏

一名11歲的鄭小弟，常常莫名腹瀉、脹氣，有次上課時還曾忍不住便意，直接失禁拉在褲子上，害他被同學嘲笑，也影響影響同儕關係，就醫後經過敏原檢測後，才發現他居然對36項食物過敏。單獨針對兒童來分析，聯安診所院長、肝膽腸胃科醫師鄭乃源表示，十大慢性食物過敏原，依序為小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、蛋白、花生、大蒜及葡萄柚。檢驗發現，這個個案對小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、花生及葡萄柚有中重度過敏，比對兒童十大食物過敏原排行中，其中就有8項跟鄭小弟的過敏原相同。另外針對這個個案，也同步檢測「腸道黏膜發炎指數–sIgA分泌型免疫球蛋白A」，發現竟飆高超過正常值1.2倍(正常值範圍510~2040μg/mL)，顯示腸道正處於嚴重發炎狀態，長期發炎引發腸漏及腸躁症的問題，醫師研判可能是讓鄭小弟常腹瀉、忍不住便意的原因。在醫師的指導下，個案先避開蛋、黃豆、小麥等常吃的中重度過敏原，並補充益生菌、魚油、麩醯胺酸等保健食品，著重修復腸道黏膜，維持免疫功能。在調整三個月後，鄭小弟腸道黏膜發炎指數下降至正常範圍，而且糞便已經成型，腹瀉、脹氣等腸胃問題也減少許多，連帶鄭小弟的活力與專注力也提升。除了慢性食物過敏，鄭乃源也提到，常見的蔬果也有可能帶來過敏，像是大蒜、薑以及奇異果、鳳梨，都是慢性食物過敏原前幾名，此外，醫師也提醒，生活中也有些急性過敏原要當心，像是屋塵瞞、粉塵瞞，其次是羊毛皮屑、貓毛還有羊肉。