內用免洗餐具禁令恢復！環保署：違者最高罰六千

受到新冠肺炎疫情影響，行政院環保署日前暫緩實施要求百貨公司、購物中心以及量販店營業區域禁止使用各類材質免洗餐具規定，不過隨著疫情趨緩，環保署今（30）日表示，即日起恢復禁用免洗餐具，違反店家將依法處以最高6000元罰款。
環保署在去年8月初時修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，要求百貨公司、購物中心及量販店業等場所內用時不得提供各類材質免洗餐具，但因近期為落實防疫措施，環保署開放店家場所可向地方衛生局申請實施暫時性解禁。
根據環保署統計，申請恢復使用免洗餐具的場所，4月全台有377家，5月時則不到100家，在防疫期間免洗餐具使用估計多了5成；不過，隨著國內疫情暫緩，環保署今日表示，由於疫情趨緩、防疫新生活啟動，已經於6月初發文給地方政府禁止店家再使用例外條款、核備後使用免洗餐具。
環保署表示，即日起恢復禁用免洗餐具，各百貨公司、購物中心及量販店業等場所，內用不得提供各類材質免洗餐具包含杯、碗、盤、碟、餐盒、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，違反者將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處1200至6000元罰款，若未依期限改善，得按日連續處罰。
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