他嫌老婆煮的貢丸湯少一味！眾一看笑翻：必加「3配料」

▲有男網友在 PTT 貼出老婆煮的貢丸湯，他認為感覺好像少一味，並好奇發問「貢丸湯裡還可加什麼？」而眾人看了這碗貢丸湯後不禁笑翻，紛紛推薦加「 3 配料」。（圖／翻攝自PTT）

每個人因喜好不同，烹飪出來的料理也不盡相同，而「貢丸湯」的煮法就非常多元，有人喜歡簡單清淡的口味，有人則愛加入各種配料來豐富味蕾。近日一名男網友就貼出老婆煮的貢丸湯，他認為，感覺好像少一味，並好奇發問「貢丸湯裡還可加什麼？」而眾人看了他太太煮的貢丸湯後不禁笑翻，紛紛分享必加「 3 配料」，即「白蘿蔔」、「排骨」與「芹菜」。

該名男子在 PTT 八卦板 PO 出他老婆自製的貢丸湯，並表示「總覺得這湯好像少了點什麼東西」，而從照片可見，這碗貢丸湯裡只有清湯與貢丸，沒有其他配菜或佐料，看似無色無味，十分清淡，這讓他忍不住直問「大家可以告訴我，貢丸湯裡面還可以加什麼東西？」

▲男網友曬出老婆煮的貢丸湯。（圖／翻攝自PTT）

畫面曝光，網友不禁笑翻，紛紛留言「這貢丸湯血統很純正」、「超貢丸的啦！」「你真幸福，有個幽默的老婆 XD 」、「白蘿蔔熬湯底，起鍋前灑點芹菜末跟白胡椒」、「上次加冬瓜跟薑片很好喝」、「好空虛，至少要蛋花」、「蘿蔔 芹菜 排骨 香菜 任選」、「放白蘿蔔湯會更甜」、「蘿蔔 芹菜 排骨」、「要用大骨高湯啊！」「玉米或味增湯加蛋」。

不過也有人認為，貢丸湯就是要清淡比較好喝呀！只要加點芹菜，並灑上白胡椒粉就很美味了，「胡椒粉、芹菜就夠了」、「貢丸湯不能沒有芹菜」、「就是少了芹菜」、「芹菜阿，貢丸沒有芹菜怎麼對味」。（編輯：許苡晴）