三倍券放大30倍！全聯推「食衣住行育樂」大禮包

走過了疫情嚴峻的時刻，為了提振經濟，政府推的振興三倍券7月1日起預購開跑，首日一開放僅兩小時就破45萬人預購、綁定，為了配合政府振興經濟，各大業者、通路，也都推出搭配三倍券的超值回饋方案，超市量販業者也沒錯過這個戰局，全聯祭出限量一百萬份的「振興大禮包」，推估總價值超過3萬元。全聯這回打出讓三倍券價值放大30倍的口號，民眾只要從7月15日起到8月13日，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1000元，就送福利點1000點，持實體卡的會員(可報電話)，則是送500點，另外持實體振興券全額支付單筆每滿1000元，就限量加贈價值超過3萬的振興大禮包。這次業者祭出的大禮包，首次跨通路聯名50個知名品牌一起推優惠，從手搖飲到主題樂園，都獨家推出買一送一、居家百貨與服飾則是買千送百、飯店住宿方面還有特價再折扣，甚至還有租車優惠等，囊括食衣住行育樂所有領域。從知名連鎖速食肯德基、頂呱呱、必勝客到手搖杯水巷茶弄、春陽茶事、日出茶太等，還有王品旗下多品牌餐廳等通通都有提供通路優惠。滿足了吃的需求，玩樂的部分也不能漏掉，針對樂園部分，大禮包也攜手六福村、麗寶、義大、九族等樂園，提供門票買一送一的優惠。住宿方面如果是透過易遊網訂房或國內旅遊商品，單筆滿3000元折300元；國內旅遊商品單筆滿5000元折500元，另外長榮桂冠酒店跟墾丁凱撒大飯店，也提供住宿或是房型升等優惠。甚至就連交通都考量進去了，指定租車業者也有活動可以讓出遊省時省力又省錢。另外，這回全聯還攜手MUJI無印良品，除了單筆消費滿1000元現折100元外，還可搭配原有折扣活動，甚至跨足健身產業，提供World Gym一個月免費會籍＋教練課一堂。最特別的是，就連電信業者也加入優惠行列，亞太電信門市申辦499吃到飽專案(月租30期)，還附贈全聯禮券6000元，門市家電單機指定品項也有優惠，另一方面遠傳電信的直營門市，也享有購買指定3C或AirPods2折的優惠，最高折抵2000元。這回全聯攜手超過50個知名品牌的大禮包，從吃開始，食衣住行育樂樣樣包辦，讓疫情趨緩後國人出遊意願提升的同時，刺激經濟又能替民眾省荷包。