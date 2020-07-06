林口交通問題難解　侯友宜要中央「降機場捷運票價 」

為了解決林口交通瓶頸，雖然政府規劃推動軌道運輸，但是新北市長侯友宜直言，興建輕軌新北市需要負擔70億元，建議中央降低機場捷運票價，鼓勵當地民眾搭乘捷運，唯有源頭解決，這個難題才有解藥。新北市林口和桃園龜山雖然房價便宜，但是交通擁擠不堪，尤其是上下班時間，想上高速公路難上加難，新北市議員蔡淑君今（6）日在議會總質詢時，詢問市長侯友宜是否支持輕軌計畫，要求政府重視並解決這個困擾林口地區許多的問題。侯友宜表示，雖然政府有規劃軌道運輸，但是他也直言，興建林口–長庚醫院輕軌總經費一百億左右，新北市需要負擔70億元，還要經過六、七年交通黑暗期，想要徹底解決這個問題，最好的方法就是中央降低機場捷運票價，民眾才願意搭乘捷運上班。議員蔡淑君表示，淡水和林口到台北都是21公里，但是前者到台北票價50元，林口到台北卻要70元，票價過高讓民眾選擇開車，詢問侯友宜是否支持軌道運輸，興建長庚醫院到林口A9捷運站的輕軌。侯友宜回答時指出，這件事情主要的源頭還是捷運票價太高，希望中央能夠在票價上予以補助，這件事還牽涉中央和桃園市政府，希望協調把票價調降，問題才能解決。國民黨議員洪佳君則是向侯友宜請命，目前市政府在樹林設立第一座共融體育園區，也就是新北輪椅夢公園，方便殘障人士都可以使用，她建議市長在新北市設立更多的共融體育園區，並且將市府體育科升格為體育局，由市府帶頭鼓勵民眾多多運動。