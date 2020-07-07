教育部攜手地方政府　承諾在111年前中小學班班有冷氣

▲教育部長潘文忠攜手地方政府，規劃投入323億元預算改善老舊校舍及111年前中小學班班有冷氣。（圖／教育部提供）

行政院長蘇貞昌今（7）日裁示，將編列323億元預算，支持教育部進行高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，並要求教育部務必於111年夏天前全數裝設完畢，讓不分城鄉的學生在上課時都能吹冷氣；教育部則承諾，將依指示完成設備裝設，後續也會提前部署請各地方政府啟動電力盤整等相關前置作業，以達節能及環保永續校園。台灣地處太平洋地震帶，時常受到地震災害威脅，為維護學校師生安全，教育部推動多期的老舊校舍耐震能力改善計畫，教育部長潘文忠表示，透過106至108年及109 至111年最後2期計畫投入421億元，再完成國中小3036棟校舍的補強，及369棟校舍的拆建，到111年全國高中以下學校校舍的耐震力都可以全面提升。而位在台南市的白河國小，拆除過去在白河大地震時，由美國協助建造的老校舍，整體校舍改善工程剛好就在這二個期程內進行，此次進行拆除並興建了新校舍，很具代表性，因此安排行政院長蘇貞昌今日到現場視察。教育部長潘文忠並在現場針對高中以下學校老舊校舍改善情形、電力系統改善及冷氣裝設的規劃進行報告，行政院長蘇貞昌當場裁示，行政院會以統籌分配稅款及前瞻基礎建設第二階段計畫，合計 323 億元支持教育部進行高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設，並請教育部務必要提前在111年夏天前全數完成，讓學生在111年夏天，不分城鄉學生上課時都有冷氣吹。蘇貞昌表示，要顧安全及也要顧舒適，受極端氣候影響，入夏後連日高溫，各界也關心學校裝設冷氣的議題，因此責成教育部及台電公司務必協助學校好好規劃及改善，且會依照教育的規劃提高補助比率，降低縣市財政負擔，而國中小學校裝設冷氣所生電費也一併納入行政院一般性補助款預算。蘇貞昌同時也請行政院李孟諺秘書長組成專案小組，透過全面督導校園佈設太陽光電屋頂並搭配智慧節能、降溫設備等機制辦理，請教育部推動學校智慧節能並制定公平電費負擔規定；另外由經濟部及台電來負責外電改善、協檢內電安全，輔導學校進行智慧節能，協調公會供貨足、價格實，持續維持供電穩定。教育部表示，將依蘇院長指示期程跟地方政府協力加速辦理，電力改善部分，從今年下半年開始辦理，並將提前於111年全面完成；冷氣部分，規劃自 110 至 111 年夏天前全面完成裝設。教育部指出，後續也將提前部署，請各地方政府啟動電力盤整等相關前置作業，掌握學校電力系統情形，以加速進行改善。另為提高能源效率，也會請各地方政府參考能源效率分級標示購置節能冷氣，未來也將搭配降溫機制，如室外機裝設地點避開太陽西曬、室內開啟冷氣搭配循環風扇及持續推動校園降溫措施，像是斜屋頂、防水隔熱、裝設太陽能板、水霧器等設備，並透由校園用電管理、能源教育等機制，以達節能及環保永續校園。