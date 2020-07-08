三倍券15日開放郵局現場購買　黃偉哲搶先「試買」

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▲黃偉哲實地試領三倍卷。（圖/台南市政府提供）

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從7月15日起，民眾將可至郵局直購紙本三倍券，台南市長黃偉哲今（8）日特別前往成功路郵局，搶先體驗購買三倍券同時進行各種可能突發的狀況進行演練，希望正式開賣時能有效地減少民眾排隊等待的時間。根據最新統計，目前已經有1,000萬人參加了振興三倍券的預購，因此，預估大約還有1.300萬人將會是下一波排隊購買實體券的人潮台南市長黃偉哲表示，為了避免大排長龍，實體券的購買將會比照之前口罩實名制的購買方式。黃偉哲提醒民眾，不需要急於一時搶購，振興三倍券可以使用到年底，全台各縣市的各種消費優惠也會陸續推出，領券之前可以先看看想想要怎麼讓三倍券發揮最大的加值效果也不遲。中華郵政台南責任中心局指出，針對三倍券的發放，特別規劃設立專屬領券櫃台，以及連續2個星期六（7月18日、7月25日）加班營業，以消化領券人潮。郵局也說，為避免大家都集中在同一天去郵局，將採領券分流措施，用身分證字號的尾數（單號、雙號）作為領券的時間，單號為星期一、三、五領取，雙號為星期二、四領取，星期六則不分單號雙號都可以領取，幫親朋好友代領最多5份。台南市政府經發局表示，台南除了「五子登科」大獎之外，還有電動機車、APPLE平板電腦及55吋液晶電視等400多項大獎，希望市民朋友把手上的振興券留在台南各商圈、夜市、市場、旅遊觀光景點及名勝古蹟消費，達到活絡城市景氣，翻轉經濟動能的效果。