衛生局女員工生前遭性侵？網批「台灣社會病態」成加害者

本（ 7 ）月初新北市衛生所發生一名林姓女職員墜樓身亡案件，而該名女員工生前就在臉書 Po 控訴前上屬一名長照機構執行長對她「暴力、性侵，強逼交往」，引起社會關注，而有部分質疑聲浪就表示「遭性侵 1 年多才掙扎怪怪的」，對此就有網友分析關鍵因素，並希望「台灣人能鼓勵被害者站出來，舉發不正義的事」。

近日該名女員工墜樓事件曝光後，意外引爆許多案外案，除了正宮出面質疑「當初遭性侵為何不報案」外，甚至傳出有小四找來徵信社要逼她離開，同時就有網友在 PTT 上問針對該名女員工「被性侵 1 年後才掙扎」一事認為「總覺得怪怪的」，而該篇文章甫發表就立刻引起爭議，而後原 Po 也隨即進行刪文處理。

▲網友反駁「遭性侵卻忍一年怪怪的」觀點，並舉出關鍵因素。（圖／翻攝自 PTT ）

不過對此仍有網友表示，其實眾人都是從「第三者角度」來看，才會顯得這件事情怪，他認為「發生突發事件都會傻住，更何況是性侵」，並以男性為例「先不要講女生，今天如果是男生被男生強暴，你要不要講出去 」，同時感嘆台灣人有時候同理心太少，被害者最後往往成為輿論對象。

文末原 Po 也呼籲台灣人能「鼓勵被害者站出來，舉發不正義的事」，也強調「教導周圍人要以同理心面對被害人」才是關鍵，而該篇文章則讓大票網友回應「你是專業的社會觀察家」、「理想跟現實還是有很大一段路要走」、「大家都知道怎麼做，實際上能做到的依然是少數」。（編輯：楊智傑）