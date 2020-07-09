7公車駕駛自刷定期票6萬衝業績　北市府追討並開罰9萬元

台北捷運自2018年推出1280元單月無限搭乘吃到飽方案，但台北市長柯文哲日前指稱有民眾搭到破萬元，因此下令要求清查軌跡，引起各界議論。不過，卻另外揭露有7名公車司機為領取載客補助款、衝高業績，自刷或借刷定期票，甚至近6萬元，因此台北市公共運輸處重罰公車業者9萬元，並討回近6萬元補助款。公運處主秘楊欽文表示，公運處每個月都會針對刷公車前十名卡片做稽查並核對刷卡紀錄，若有異常情形，則會調閱公車上的監視器，以了解究竟是民眾還駕駛自刷，並在隔月結算上月公車補助款。公運處科長朱宸佐則說明，2018年4月推出「1280定期票」方案後，童年就發現有4件公車駕駛自刷的案件、去年有3件，共有3公車業者捲入，今年目前為止尚無駕駛自刷案件。朱宸佐指出，去年5月有一名公車駕駛自刷了5萬9566元，經查該名駕駛原本當月結餘載客近27萬元，其中有近6萬元是溢刷，最後公運處扣除溢刷再結算補助款，並依《公路法》第77條以公車業者管理不當向業者開罰9萬元，且討回近6萬元的補助款，楊欽文補充表示，台北捷運在結算定期票時，會統計收進來的錢以及支付給各業者的差額，若有不足的部分，會再請北市府用公務預算給公車業者，提醒公車業者加強教育訓練，勿有作弊心態。