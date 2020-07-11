14縣市亮高溫警訊　小心！室內也會熱傷害

中央氣象局今（11）日中午再發出14縣市的高溫特報，其中台東關山出現攝氏37.9度高溫，提醒民眾不僅大太陽底下會有熱傷害，室內也會發生熱傷害。國民健康署提醒有三招可防熱傷害，包括多喝白開水、冷氣設定在一定溫度，再來是穿寬鬆的衣服。氣象局指出，包括花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。另外，新北市盆地，桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號。提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。國健署指出，今年7月短短10天，熱傷害至急診就診人次已高達190人次，較去年同期116人次，上升1.6倍，這些個案並非全部都發生在大太陽底下，室內也會發生熱傷害。但是室內又沒有太陽直曬，為什麼也會產生熱傷害呢？國健署表示，事實上，熱傷害的產生原因除了在大太陽下過度運動外，在室內也有可能會發生。造成室內熱傷害的最主要是因為空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳，則容易產生熱傷害的症狀。特別是老人和兒童對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重熱傷害的發生，所以家中若有老人或兒童，更要注意室內高溫所導致的熱傷害。而避免熱傷害，國健署提醒可多喝白開水對抗熱傷害，主要是預防勝於治療，要定時的喝水，不要等到口渴才喝，水以白開水最好，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。再來是冷氣設定在26至27度，不要過低，這是因為夏季大家經常進出冷氣房，身體也難以適應高頻率的瞬間溫差過大，容易出現打噴嚏、流鼻水等不適感，建議室內冷氣設定在26至27度，從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套。而若不開冷氣，也應該保持室內良好通風，以避免悶熱的環境，散熱速度下降。另外，穿著寬鬆及透氣的衣服也很重要，這是因為人體內的熱量是通過輻射、傳導、對流和蒸發向外擴散的，寬鬆的衣服內可以形成對流，將人體部分熱量帶走消散。尤其領、袖、褲腿等開口處最好敞開些，將更有助於散熱，穿起來會更涼快。國健署署長王英偉指出，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。